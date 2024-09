Une nouvelle scénographie pour le musée Wellington de Waterloo

Après plus d'un an de travaux, le musée Wellington, à Waterloo, a présenté mardi ses salles rénovées et sa nouvelle scénographie. Ce musée communal, aménagé dans le bâtiment partiellement classé qui a servi de quartier général au duc de Wellington en 1815, accueille environ 20.000 visiteurs par an. La nouvelle scénographie vise à le moderniser, le rendre plus attractif et plus accessible aux personnes à mobilité réduite ou à besoins spécifiques. L'investissement global avoisine 900.000 euros, dont une partie de subsides régionaux et provinciaux.

La nouvelle scénographie a été conçue pour rendre l'expérience plus immersive pour les visiteurs, avec certaines parties interactives et une sonorisation dans les salles. Des pièces supplémentaires ont également été prêtées par d'autres musées ou des particuliers. Le but était d'être plus attractif mais en restant pédagoique et en gardant pour le musée un positionnement de pôle scientifique, avec une sélection de pièces originales et de grande qualité.

L'autre objectif était de rendre le musée plus inclusif, avec l'aménagement de rampes d'accès, d'espaces de circulation plus adaptés et même d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Il a toutefois fallu tenir compte du fait que le bâtiment date de 1705 et est partiellement classé. Cinq pièces restent pour l'instant inaccessibles aux personnes à mobilité réduite mais une borne interactive installée dans la salle dite "du Duc" - une reconstitution du bureau où Wellington a rédigé son communiqué de victoire pour le gouvernement anglais - leur permet de les visiter virtuellement.