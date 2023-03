Une veillée devant le SPF Affaires étrangères en hommage aux victimes des séismes

"Les Belges ont déjà été très solidaires avec le consortium 12-12 et le gouvernement a financé des actions, mais il faut faire plus. Il faut libérer plus de fonds", s'est exprimé Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD. Le secrétaire plaide également pour une coopération avec les pays voisins pour faciliter l'aide, notamment via des couloirs humanitaires et un accueil temporaire en Belgique des personnes directement touchées.

Un membre de la communauté turque, un membre de la communauté kurde et une Belgo-Syrienne venant en aide aux réfugiés en Belgique, aux Pays-Bas et en Turquie ont ensuite pris la parole devant la trentaine de personnes présentes. Ils ont chacun exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la situation sur place et ont dénoncé l'inaction du gouvernement turc ainsi que le traitement inégal entre la Turquie et la Syrie.

"Les premières aides sont arrivées en Syrie le 14 février, une semaine après le séisme", déplore Luna, une Belgo-Syrienne. "Ces personnes ont assez souffert, il faut agir sur le terrain. Ouvrez la frontière!" a-t-elle ajouté.

Les militants ont ensuite observé une minute de silence après avoir déposé des bougies sur une carte représentant les villes touchées par le séisme, dessinée à la craie.