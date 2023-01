World Athletics Indoor Tour - Robin Hendrix, 2e à Karlsruhe, se qualifie pour l'Euro d'Istanbul

(Belga) Robin Hendrix a pris la 2e place du 3000 m du meeting d'athlétisme en salle de Karlsruhe, une épreuve du World Athletics Indoor Tour, vendredi en Allemagne. Le Malinois de 28 ans a couru en 7:40.53, un chrono qui lui permet de satisfaire au critère pour l'Euro indoor (7:44.00) qui se déroulera du 2 au 5 mars à Istanbul.

Avec son temps de 7:40.53, Hendrix a amélioré de plus de 6 secondes son record personnel, qui était de 7.46.76. Il a en outre signé le 3e chrono belge de l'histoire sur la distance, derrière Mohammed Mourhit (7:38.94), qui détient le record de Belgique depuis mars 2001, et Emiel Puttemans (7:39.20 en 1973). La victoire dans le 3000 m est revenue à l'Ethiopien Abdisa Fayisa en 7:40.35. Un autre Ethiopien, Adisu Girma, a pris la 3e place en 7:41.53. Deux autres Belges étaient engagés vendredi à Karlsruhe. Alexander Doom a remporté sa course sur 400 m en 46.68, lui dont le record personnel est de 46.20. Il avait réussi ce chrono le 22 janvier à Luxembourg, décrochant son billet pour Istanbul. Christian Iguacel a lui pris la 3e place du second 400 m en 46.86. Il faut courir en 46.35 pour pouvoir aller à l'Euro en salle.