15 ans après la catastrophe ferroviaire de Buizingen, Geneviève regrette cette absence à la SNCB: "Ça n'existe toujours pas"

Elle fut la pire catastrophe ferroviaire de notre pays... Il y a 15 ans, jour pour jour, une collision entre 2 trains à Buizingen, dans le Brabant Flamand, faisait 19 morts et près de 170 blessés. Ce samedi matin, une cérémonie de commémoration a eu lieu sur place. 15 ans plus tard, la douleur et le chagrin sont toujours présents.

De nombreuses personnes étaient présentes pour se souvenir et se recueillir... Ce matin-là, le rail a tué leur fils, leur mari, un étudiant sur le trajet de l'université, un bébé à naître. "Cette catastrophe a bouleversé nos vies. 17 familles touchées, 19 victimes et de nombreux blessés", s'est exprimé Andronikos Panayotis, père de Jérôme, l'une des victimes de la catastrophe.

A 8h28, c'est l'heure de pointe. De nombreuses victimes venaient de la région Mons-Borinage. "Il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui viennent, des membres des familles qui sont décédés de chagrin", confie Geneviève Isaac, mère de Johan et ex-épouse de Didier, deux victimes.

"On prouve qu'on n'oublie pas les victimes et puis on se retrouve entre nous parce qu'en fait, on a créé une nouvelle famille", glisse de son côté Jacqueline Brassart, mère de Samuel Roland, victime de la catastrophe ferroviaire.

Ce matin-là, un feu a été ignoré sur le rail. Depuis, la SNCB et Infrabel ont été jugés responsables. "Se reconstruire après un procès qui s'est tenu plus de 10 ans après cette tragédie, laissant hélas encore de nombreuses questions sans réponse. Se reconstruire aujourd'hui alors que certaines personnes, certaines victimes sont encore aujourd'hui en attente d'une indemnisation et dans un débat judiciaire inexplicable", a dit Genevière Isaac, durant son discours.