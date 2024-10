25% des travailleurs belges en bénéficient: le télétravail a-t-il encore un avenir?

En Belgique, la question de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle reste un défi. Contrairement à Amazon qui annonce la fin du télétravail dès 2025, les entreprises belges poursuivent leur réflexion sur le juste milieu à trouver.

Toutefois, la norme actuelle est plutôt d'un jour par semaine, avec des variations selon les secteurs et les préférences des salariés.

Amazon, de son côté, prendra une direction opposée. Après avoir exigé trois jours de présence au bureau depuis février 2023, l’entreprise américaine mettra un terme définitif au télétravail dès janvier 2025 pour ses employés administratifs.

Si, d’un point de vue juridique, un employeur pourrait imposer un retour au bureau, il est plus complexe sur le plan humain de le justifier, car beaucoup de travailleurs ont trouvé un rythme de travail à distance qui correspond à leur organisation personnelle.

Un compromis recherché dans les entreprises

Pour de nombreux employeurs belges, la flexibilité du télétravail reste un atout crucial pour attirer et fidéliser les talents. Selon une enquête menée par le SPF Mobilité et Transports entre août 2023 et juillet 2024, le télétravail permet d’éviter 34 millions de kilomètres de trajets par jour, dont 16 millions en voiture.