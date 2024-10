Plus de femmes que d'hommes en invalidité, les Mutualités libres appellent à un sursaut

En 2000, l'on comptait environ 75.000 femmes et plus de 100.000 hommes en incapacité de travail. Vingt ans plus tard, en 2021, l'on recensait plus de 250.000 femmes dites invalides (en incapacité de travail depuis plus de 12 mois) contre moins de 200.000 hommes, relèvent les Mutualités libres. Depuis 2009, les femmes sont plus nombreuses que les hommes en incapacité de travail.

Ce fossé entre les genres "s'explique en grande partie par des choix de société", avancent les Mutualités libres. Elles pointent que les recherches scientifiques sur les troubles spécifiques aux femmes sont peu nombreuses. Un manque de connaissance qui mène à des diagnostics tardifs et des traitements moins appropriés. En outre, un tabou persiste sur les pathologies féminines, ce qui entraîne que le sujet est peu abordé sur le lieu de travail