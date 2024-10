"C'était trop beau pour être vrai": deux alpinistes belges croisent Kilian Jornet, en plein record des sommets alpins

On le surnomme "le plus grand trailer de tous les temps". Parti de Suisse le 14 août dernier, Kilian Jornet rencontre dès le lendemain Maël et son père Freddy, deux alpinistes belges en pleine ascension du mont Mönch. Ému par cette rencontre exceptionnelle, Maël Lecoq, alpiniste amateur, déclare : "Je n'avais pas les mots, j'avais mal aux yeux. Je ne pensais pas le croiser ce jour-là pour un 4 000. C'était trop beau pour être vrai."

Il nous a souhaité une bonne randonnée

Un moment suspendu à 4000 mètres d’altitude. L’occasion était trop belle pour immortaliser cet instant unique dans une vie. "Il s'est arrêté plus ou moins une minute et a eu la gentillesse de parler avec nous. Il nous a souhaité bonne randonnée. On a fait 3 ou 4 photos et il est reparti comme une flèche", explique Freddy Lecoq, alpiniste amateur.