Le télétravail contribue à éviter 34 millions de kilomètres de trajet chaque jour

Près d'un tiers des Belges (31%) travaillent à domicile au moins un jour par semaine, une proportion en légère diminution par rapport à l'an dernier (33%), rapporte l'enquête BeMob du SPF Mobilité et Transports. Grâce au télétravail, 34 millions de kilomètres sont évités quotidiennement, dont 16 millions en voiture.

La majorité des télétravailleurs prestent un à deux jours par semaine chez eux. Ils privilégient le mercredi (44%) et le vendredi (52%).

Les Bruxellois télétravaillent davantage régulièrement: 45% des répondants bruxellois disent prester au moins un jour par semaine à domicile, contre 26% des Wallons et 32% des Flamands.

Plus la distance entre le domicile et le lieu de travail augmente, plus la proportion de télétravailleurs est grande, remarque encore l'enquête. Au-delà de 50 km, près de 60% des répondants télétravaillent au moins un jour par semaine.

L'enquête réalisée entre août 2023 et juillet 2024 a interrogé plus de 4.000 travailleurs belges.