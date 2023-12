2e jour de grève sur le rail: les trains circulant jeudi pourraient être différents que ceux de mercredi

Autant de trains devraient circuler jeudi que mercredi, au 2e jour de la grève de 48h sur le rail. La SNCB prévient toutefois qu'il ne s'agira pas forcément toujours des mêmes trains. Les voyageurs doivent donc vérifier leur trajet à l'avance via le calculateur d'itinéraires et l'application mobile, recommande mercredi l'entreprise ferroviaire.

Un service de train alternatif a été mis en place pour ces deux jours de grève, menés à l'initiative des syndicats socialiste CGSP Cheminots et libéral CGSLB Cheminots. Tout comme ce mercredi, trois trains IC sur cinq circuleront jeudi. En outre, deux trains L sur cinq et deux trains S suburbains sur cinq rouleront. Tous les trains d'heures de pointe (P) seront supprimés. "Cela ne signifie toutefois pas que les trains qui ont circulé aujourd'hui le feront automatiquement demain. Ici et là, cela peut être différent", met en garde la SNCB, qui conseille à ses voyageurs de bien préparer leur voyage en consultant son planificateur de voyage et son application mobile.