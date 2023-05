"9 congés pédagogiques cette année, c'est critique", estime Valérie: les écoles peuvent-elle faire ce qu'elles veulent ?

Valérie nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous. Elle s’étonne d’un courrier reçu par l’école de ses enfants. Deux journées pédagogiques sont prévues pour les professeurs en une semaine. "9 congés pédagogiques cette année... Pour beaucoup de parents, ça devient critique", estime cette mère de famille qui peine à trouver des solutions, et ajoute même que les garderies proposées par l'école sont parfois complètes... Mais ces "congés" sont-ils réglementés? Et l’école doit-elle obligatoirement proposer une garderie? Un nouveau système de calcul

En réalité, c'est logique que les parents aient un peu de mal à s’y retrouver parce que le calcul de ces jours a été revu récemment. Cette réforme de la formation professionnelle permet de se former plus souvent, mais le calcul n’est pas facile à comprendre. Précisons d'embée que ces journées servent aux professeurs à se former davantage. Ce ne sont donc pas des jours de congés. Combien de jours ? 18 jours de formation obligatoire à répartir sur 6 ans. 3 jours par an en moyenne. Avec un maximum de 5 jours par année scolaire. Dans ce cas, les cours sont effectivement suspendus. Rajoutez à cela, les formations sur base volontaire. 30 jours facultatifs à répartir, à aussi, sur 6 ans. Donc une moyenne de 5 jours par an.

Et là, c’est l’enseignant qui décide lui-même de les suivre. Dans ce cas, il doit être remplacé ou alors il faut occuper les élèves, avec l’organisation d’une activité sportive ou culturelle.

Il y a aussi des cas particuliers, comme des formations que le gouvernement peut imposer. 3 jours par an. Bref : une moyenne de 10 jours de formation par an. La garderie est-elle obligatoire pendant ces journées pédagogiques ? Non. L’école n’est pas obligée d’organiser une garderie pour les élèves pendant ces journées pédagogiques. C’est une liberté laissée au Pouvoir organisateur. C’est donc un service rendu et non une obligation.