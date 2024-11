Accident sur l'E19 à hauteur de Nivelles: voici l'état des routes ce jeudi matin

09h07 Encore une bonne nouvelle en région liégeoise L'accident sur la E42 Saint-Vith - Battice à hauteur de Dison a été dégagé. Pas loin de là, sur la E40, vous ajoutez 15 minutes entre le Parking de Tignée et l'échangeur de Cheratte où un véhicule est signalé en panne. Sur l'axe Namur-Bruxelles, vous ajouter comme chaque jour 15 minutes entre Louvain-la-Neuve et le Parking de Bièrge suite aux travaux de Wavre. Plus loin, à l'approche du Carrefour Léonard, les files sont réduites depuis Hoeilaart. Sur le ring de Bruxelles, les plus longues files sont en intérieur entre Wemmel et Machelen. Vous devez ajouter 30 minutes en direction de Zaventem. Plus loin, toujours 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. 20 minutes c'est aussi et encore ce que vous devez ajouter en venant de Liège sur l'E40 depuis Bertem

08h46 Quelques bonnes nouvelles L'accident en bande de gauche sur l'E19 Mons-Bruxelles à Nivelles a été dégagé et les files diminuent avec maintenant 15 minutes à ralentir entre Familleureux et Arquennes. Toujours quelques légères répercussions sur l'A54 venant de Charleroi entre Petit-Roeulx et Arquennes. L'accident sur la nationale 57 à hauteur de Mignault vient aussi d'être dégagé. En région de Liège, l'accident à Dison sur la E42 venant de Saint-Vith vous ralentit toujours 10 minutes en direction de Battice Enfin, toujours 25 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne et 20 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Berchem-Saint-Agathe.

08h27 Accident sur l'E19 à hauteur de l'Aire de Nivelles L'accident en bande de gauche sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de l'Aire de Nivelles vous ralentit toujours 45 minutes entre Feluy et le Parking de Nivelles vers Bruxelles avec maintenant quelques répercussions sur l'A54 venant de Charleroi depuis Petit-Roeulx. Vers Bruxelles, toujours 45 minutes à ralentir sur l'E40 entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. Sur le ring toujours 2 x 20 minutes à ajouter en intérieur : 20 minutes entre Expo et Machelen puis plus loin entre Wezembeek-Oppem et Léonard. 20 minutes en extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle. En région de Liège 2 x 15 minutes à ralentir sur l'E40 : 15 minutes entre l'Aire de Mélin et Cheratte puis entre Herstal et Rocourt vers Loncin. L'accident sur l'E42 Saint-Vith - Battice est toujours présent à Dison en direction de Battice. 10 minutes de files entre Lambermont et Chaineux.

07h35 Les files subsistent sur l'E40 L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem a été dégagé. Les files subsistent sur l'E40 venant de Liège avec 25 minutes à ajouter entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajoutez 15 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles. On signale par contre un accident sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de l'Aire de Nivelles (en bande de gauche). Vous ralentissez 30 minutes entre Feluy et le Parking de Nivelles. Un autre accident en région liégeoise sur l'E42 venant de Saint-Vith. Il s'est produit à hauteur de Dison en direction de Battice. 3 véhicules sont impliqués et vous ne circulez que via la bande d'arrêt d'urgence. 10 minutes à ajouter entre Lambermont et Chaineux vers Battice.

07h12 Deux accidents sur le ring extérieur de Bruxelles Le premier à hauteur de Dilbeek vient tout juste d'être dégagé. Vous ralentissez encore 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord avant le chantier d'Anderlecht. Le second accident s'est produit à hauteur de Zaventem en direction de Grand-Bigard. Quelques files en amont depuis Woluwé-Saint-Etienne. Par contre, déjà des répercussions sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 15 minutes à ralentir entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

06h32 Les ralentissements débutent sur le ring de Bruxelles Les ralentissements habituels débutent sur le ring de Bruxelles en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. En extérieur, avant les travaux d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.