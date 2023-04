Arnaud Dely et Maurine Ricour décrochent le bronze en relais mixte en duathlon

Ricour et Dely, respectivement 4e et 8e de l'épreuve individuelle de duathlon samedi, ont bouclé les 2 km de course à pied, 5 km de vélo et à nouveau 1 km à pied, à parcourir deux fois chacun, en 1h11:00.

Tenants du titre après leur succès l'an dernier lors de la première édition de cette nouvelle épreuve, à Targu Mures (Rou), le duo belge est resté dans la poursuite derrière l'équipe italienne qui s'était isolée en tête lors du premier relais féminin à vélo à la suite d'une chute de la Française Marion Legrand et l'Espagnole Maria Varo.