Bart Swings et Jason Suttels dominent à nouveau le marathon

Les patineurs en ligne belges ont continué de réaliser un carton plein à la World Inline Cup, à l'occasion de la manche de L'Aquila, dimanche en Italie. Lors du troisième marathon d'une série de six, Bart Swings a décroché une deuxième victoire, devant Jason Suttels et le Français Martin Ferrié.

Après deux des 19 tours, un groupe de quatre patineurs s'est porté en tête: Swings, Suttels, Ferrié et le Taïwanais Yang-Cheng Che, qui a décroché quand le groupe avait pris dix secondes d'avance. Suttels a abattu beaucoup de travail, mais dans la deuxième moitié de la course, Swings a pris l'initiative. Ferrié, quadruple champion du monde de patinage, n'a pas répondu à son attaque. Swings a terminé la course avec une avance de 1 minute et 46 secondes.

Avec beaucoup de détermination, Swings avait remporté la première course à Rennes. Dans la seconde, à Funchal, il a franchi la ligne d'arrivée avec Suttels, presque à égalité avec le reste du peloton, après quoi Suttels fut déclaré vainqueur.