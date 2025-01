"Ça peut être mortel": le centre antipoisons inquiet face à ce challenge TikTok… qui incite à surdoser un médicament bien connu

Le centre antipoisons belge met en garde les parents, les écoles, et les soignants contre le risque d'overdose au paracétamol, rapporte la Gazet van Antwerpen ce lundi.

Une tendance sur le réseau social TikTok invitant à relever un "challenge paracétamol" cause l'inquiétude du centre antipoisons et des soignants. Les adolescents sont incités à un surdosage de paracétamol pour voir qui peut rester le plus longtemps à l'hôpital.

"C'est une tendance que nous constatons depuis le mois d'août 2023, quand il en a surtout été question aux USA. Mais cette tendance s'est répandue au reste du monde et se fait ressentir aussi chez nous", témoigne le porte-parole du centre antipoisons.