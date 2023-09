De FAUX sites RTL info circulent sur internet pour vous soutirer de l'argent: ne vous faites pas avoir

Les arnaques sur internet sont nombreuses et parfois bien ficelées pour vous soutirer de l'argent. C'est le cas de cette fraude, dont vous nous avez fait part via le bouton orange Alertez-nous.

De plus, l'image de personnalités connues semblent systématiquement utilisées, sans doute pour attiser la curiosité.

Il s'agit donc d'être vigilant et de vérifier, c'est le plus important, l'URL, l'adresse, du site. Ici, il ne s'agit clairement pas de rtl.be, mais de investment-time.com. Le doute n'y a donc aucun doute : il s'agit bel et bien d'un faux site internet.

L'outil Scamdoc confirme que le site investement-time.com n'est pas digne de confiance. L'algorithme complexe ne lui donne que 1% de fiabilité. Il indique que le nom du site a été acquis très récemment, que son propriétaire est masqué dans la base de données (le site est hébergé en Islande) et le nom du domaine affiche une faible espérance de vie (il n'existe d'ailleurs déjà plus).

16 à 20% des personnes qui reçoivent ce type de publicité vont y donner suite

Ce genre de faux site peut se retrouver, par exemple, en publicité Facebook : "Ils peuvent passer des contrat, du sponsoring, notamment sur les réseaux sociaux. N'importe quel utilisateur va voir ces publicités s'afficher", précise Olivier Bogaert.

"Malheureusement, dans les statistiques, il est indiqué que 16 à 20% des personnes qui reçoivent ce type de publicité vont y donner suite. Ils vont fournir des données personnelles ou des données bancaires et tomber dans le piège", ajoute-t-il.

Il conseille donc aux utilisateurs d'agir lorsqu'ils font face à ce genre de page, afin que d'autres ne se fassent pas avoir, en utilisant le site Signal-Arnaques.com. "On invite le citoyen à se rendre sur le site Safeonweb.be, du Centre pour la Cybersécurité Belgique, qui bénéficie de contacts à l'international et qui peuvent demander à l'hébergeur d'immédiatement faire le blocage du site concerné", complète Olivier Bogaert.