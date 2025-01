Donner son corps à la science, une nécessité pour les étudiants en médecine: "Une manière de se dire qu'on est encore utile"

Partager:

En 2023, les déclarations de consentement explicite pour le don de matériel corporel humain ont fortement augmenté en Belgique, où chaque personne est présumée donneuse après décès. Depuis 2020, les citoyens peuvent aussi préciser leur choix pour le don de matériel corporel post-mortem. L'Université de Liège, en manque de corps, lance un appel à dons pour la science.

Sur les tables de l'école de médecine de l'Université de Liège, huit corps sont allongés. Une trentaine d'étudiants en troisième année de médecine se concentrent sur la dissection de ces cadavres réels, scrutant les moindres détails de l'anatomie humaine. "On découvre le corps humain", explique Louis, un étudiant. "On se familiarise avec les tissus humains." Léa, une autre étudiante, ajoute : "On ne se rend pas compte de l'épaisseur des tissus musculaires et de la graisse. Ensuite, on arrive aux muscles et on voit leur texture, leur couleur, qui sont différentes de la graisse." Leur premier contact avec la mort Pour Valérie Defaweux, directrice du laboratoire d’anatomie de la faculté de Médecine de l’Université de Liège, cet exercice est essentiel. "C'est une prise de conscience de leur futur métier. Pour la plupart, ce sont de jeunes adultes, et c'est leur premier contact avec la mort. Appréhender cette dimension fait aussi partie du métier." Les étudiants examinent donc les corps avec minutie, adoptant peu à peu le regard de futurs médecins. À lire aussi Greffes et dons d'organes: jusqu'où aller?

Ces étudiants sont aussi bien conscients que derrière ces cadavres se trouvent des donateurs, des personnes qui ont choisi de léguer leur corps à la science. "Parfois, ça me traverse l'esprit. On reste humain", confie une étudiante. "L'émotion est là aussi. On se demande si on va réussir à terminer le TP. Mais au fur et à mesure des séances, on prend du recul", ajoute une autre. Une manière de se dire qu'on est utile Jean-Pierre, venu s'inscrire pour donner son corps à la science après sa mort, est informé par un médecin : "La famille a entre 24 et 72 heures pour se recueillir." Convaincu de l'intérêt de la démarche, Jean-Pierre exprime son point de vue : "C'est une manière de se dire qu'on est encore utile. Cela peut être effrayant d'imaginer son corps disséqué, mais après réflexion, il est tout aussi effrayant d'imaginer son corps incinéré." À lire aussi Le père de Luc donne son corps à la science, la facture choque sa famille: comment se passe cette procédure particulière? Alain Botte, responsable des dissections, accompagne Jean-Pierre et lui explique qu'il est normal d'avoir des doutes. "Si vous changez d'avis dans 5 ou même 10 ans, on annule, sans poser de questions." Pour Alain, chaque corps est utile, peu importe le vécu de la personne.