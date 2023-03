Economiser un MAXIMUM en rendant sa maison INTELLIGENTE: le carnet de commande de Jean-Michel a augmenté de 30% sur les 4 derniers mois

En Belgique, le chauffage des bâtiments représente un cinquième des émissions totales de CO2. Pour réduire cet impact énergétique, on peut isoler ou opter pour les énergies renouvelables. On peut aussi essayer d’améliorer l’efficacité des machines déjà installées dans les bâtiments. C’est l’un des objectifs des bâtiments intelligents. Nos immeubles seront-ils bientôt des ordinateurs ?

Bob Whorman est le propriétaire d’un hôtel. S’il y a bien une chose qu’il déteste c’est perdre de l’argent en gaspillant de l’énergie. Dans les espaces communs de son bâtiment, tous les interrupteurs sont connectés. Il les pilote du bout des doigts ou il laisse une application gérer tout ça pour lui : "On peut créer des scénarios. Par exemple, le bar s’allume tout seul à 16h. Le serveur peut lui-même sur la tablette du bar mettre l’ambiance en fonction de l’heure de la soirée ou le téléphone. Donc, il y a trois possibilités de le faire", souligne-t-il.

Est-ce qu’en quittant votre bureau, vous avez pensé à éteindre les lumières ? "Il y a encore une collègue dans le bureau, donc j’espère qu’elle va y penser. Mais, normalement on y pense", répond l’un de ces travailleurs. "Cela se fait automatiquement", dit un autre.

Son hôtel est un bâtiment intelligent. Eclairage, chauffage, ventilation, toutes les machines communiquent entre elles. Des capteurs ou un agenda en ligne peuvent activer ou désactiver les appareils de chaque pièce.

"On appuie sur start meeting et automatiquement l’ensemble des lumières va s’adapter. Eventuellement, les stores vont s’ouvrir ou se refermer. Et puis, l’écran va également s’activer", détaille un employé.

Chaque machine fournit des données qui, une fois analysées, permettent d’améliorer leur efficacité. "En connectant les panneaux solaires à la solution Trigrr qui régit le bâtiment, on va pouvoir aligner les productions aux consommations. Et s’il y a par exemple, surproduction, chauffer la piscine du bâtiment et inversement arrêter certaines consommations, lorsqu’il n’y a pas suffisamment de soleil sur une journée", explique Jean Michel Verhulst, l’un des fondateurs de la technologie qui équipe le bâtiment.