Emma Plasschaert recule au 5e rang après la 2e journée

L'Ostendaise de 29 ans a été disqualifiée pour départ anticipé et a obtenu le score de 48. Heureusement pour elle, le moins bon résultat n'est plus pris en compte. La double championne du monde comptabilise donc toujours 6 points mais a joué un joker. L'Américaine Charlotte Rose est en tête avec le maximum de 2 points grâce à deux victoires: une avec le groupe jaune et une avec le groupe bleu. La Canadienne Sarah Douglas est 2e (3 pts), la Polonaise Agata Barwinska et la Suissesse Maud Jayet occupent les 3e et 4e place (4 pts). Eline Verstraelen se retrouve 60e après avoir fini 31e mardi. Elle totalise 55 points.

En ILCA 7 (ex-Laser), deux régates ont pu être disputées. William De Smet a gagné dix places et pointe en 37e position grâce à ses 12e et 11e places dans le groupe bleu et un total de 38 points.