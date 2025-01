Helena, Kyo, Santa...: le festival des Solidarités dévoile son affiche complète

Les Solidarités 2025 lèvent le voile sur une affiche exceptionnelle : plus de 20 artistes se produiront du 22 au 24 août sur le site d’Ecolys à Suarlée. Entre grands noms du rock, étoiles montantes et figures emblématiques de la scène musicale, le festival promet trois jours riches en émotions et en découvertes. Découvrez qui seront les artistes présents.

Le festival des Solidarités, rendez-vous incontournable de l’été près de Namur, a dévoilé l'affiche compléte pour sa 11e édition. Plus de 20 artistes se produiront du 22 au 24 août sur le site d’Ecolys, à Suarlée. Cet événement mêlera grands noms de la scène musicale, découvertes émergentes et moments de nostalgie pour le plaisir des festivaliers.

Un programme pour tous les goûts

Le coup d’envoi sera donné le vendredi avec une soirée dédiée aux amateurs de rock et de nostalgie. Les groupes belges Ghinzu, Sharko, dEUS et Hollywood Porn Stars promettent de raviver les souvenirs des années 2000. Zaho de Sagazan, Charles et Lucky Love, figures montantes de la scène musicale, compléteront cette première journée. Aldebert ouvrira les festivités et The Avener les clôturera avec un set électro explosif.