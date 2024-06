Il y a 75 ans, les femmes belges votaient pour la première fois aux législatives

L'obtention du droit de vote pour les femmes belges a été le fruit d'un combat de longue haleine, marqué par la mobilisation de nombreuses militantes féministes. Dès 1830, alors que la situation des femmes mariées s'apparente à celle d'un enfant mineur sur le plan juridique, des voix s'élèvent pour réclamer plus de droits face aux inégalités sur les plans civil, politique et professionnel.

L'affaire Popelin en 1888, qui voit Marie Popelin, première femme ayant fait des études de droit, se faire refuser le barreau en raison de son genre, marque un tournant en Belgique. Cet événement conduit à la création de la première ligue des droits des femmes en 1892 par Marie Popelin, la médecin Isala Van Diest et l'avocat Louis Frank. Cette ligue se focalise d'abord sur la révision des lois discriminatoires.

Parmi elles, Zoé de Gamond et sa fille, Isabelle, estiment que l'enseignement constitue le principal levier de l'émancipation féminine. Zoé de Gamond crée alors des écoles pour jeunes filles afin de les éduquer et de les instruire, convaincue que l'égalité s'obtient par la mise à niveau intellectuelle des femmes avec les hommes. En 1865, Isabelle fonde à Bruxelles la première école communale pour filles proposant un enseignement secondaire complet.

La Nouvelle-Zélande ouvre la voie dès 1893, faisant figure de pionnière. L'Australie méridionale lui emboîte le pas l'année suivante. En Europe, la Finlande a été la première à franchir le pas en 1906, imitée par la Norvège en 1913, puis l'Islande et le Danemark en 1915. La Grande-Bretagne a, elle, attendu 1918 pour se joindre au mouvement, suivie de près par les Pays-Bas en 1919.

En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les femmes obtiennent une première victoire avec le droit de vote aux élections communales, mais uniquement pour les veuves de guerre et les mères de soldats tués au combat. Dans le même temps, les femmes emprisonnées pour des motifs politiques pendant l'occupation allemande peuvent elles aussi voter.

L'année suivante, en 1920, une nouvelle loi étend le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales à toutes les femmes, à l'exception notable des "prostituées et des femmes adultères". Parallèlement, les femmes, à défaut de pouvoir voter à l'échelon national, peuvent se présenter dès 1920 à la Chambre et 1921 au Sénat.