Info trafic: quel est l'état des routes en cette veille de grandes vacances?

Toujours 15 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

On comptabilise seulement 34 km de files sur l'ensemble de notre réseau routier pour l'instant ce qui est vraiment très peu.

Pas de files ce matin sur les grands axes menant à Bruxelles , que ce soit sur l'E40 Liège-Bruxelles, l'E411 Namur-Bruxelles ou encore sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard.

Plus loin sur ce ring intérieur, c'est maintenant 15 minutes que vous devez ajouter entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Vous ralentissez toujours 10 minutes en amont entre Expo et Grimbergen.

En extérieur, un peu moins de 5 minutes entre Wauthier-Braine et Haut-Ittre vers Mons suite à la zone de chantier entre Haut-Ittre et la région flamande. Lors de cette première phase de réhabilitation des voies vers Mons, deux bandes sont maintenues par sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. Si vous circulez vers Mons, vous serez donc basculés en contresens du côté des voies accueillant le trafic vers la Flandre.

Plus loin toujours sur ce ring intérieur, 10 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo

Les seules files sont celles du ring de Bruxelles : en intérieur : 7 minutes de ralentissements entre Strombeek-Bever et Grimbergen où on signale d'ailleurs à l'instant un véhicule en panne vers Zaventem.

La situation sur nos routes est toujours très calme avec comme seules files significatives celles du ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren avec déjà 15 minutes à ralentir vers Waterloo.

05h59

Files insignifiantes

Pour l'instant, pas d'incidents sur notre réseau routier et les files sont encore insignifiantes vers et autour de Bruxelles.

On en profite pour vous rappeler en région liégeoise la fermeture du Tunnel de Cointe tout cet été dans le sens Luxembourg-Bruxelles et ce entre l'échangeur 38 "Angleur" et 35 "Avroy-Laveu"