Info trafic: un accident complique les choses vers la capitale

09h04 Pas mal de files constatées depuis Huizingen Un nouvel accident est signalé sur le ring intérieur à hauteur de Ruisbroek. Pas mal de files constatées depuis Huizingen avec une demi-heure donc à ajouter sur 8 km en direction de Grand-Bigard. Toujours cet accident sur la fin de la A12 à Laeken qui provoque 25 minutes de files depuis Wolvertem vers Bruxelles. Si vous quittez Bruxelles en direction de la Côte, sachez qu'il y a 45 minutes de ralentissements sur la E40 entre Erpe-Mere et Gand suite à une perte de chargement obstruant deux bandes à hauteur de Zwijnaarde. Toujours 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles avec des files depuis Everberg. Enfin, un camion est tombé en panne sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Manage en direction de Mons. Il entrave partiellement la bande de droite.

08h28 Un accident est signalé sur le ring intérieur Un accident est signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. La voie de droite est bloquée en direction de Zaventem. Pour l'instant, il y a toujours 25 minutes de ralentissements entre Expo et Machelen. Plus loin, toujours 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, c'est maintenant 20 minutes qu'il vous faut ajouter entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. 20 minutes également sur l'E19 venant d'Anvers entre Malines sud et Machelen. Notez également qu'il y aussi 20 minutes à ralentir sur l'autre axe venant d'Anvers : l'A12, et ce, depuis Londerzeel en direction de Bruxelles. À Bruxelles où vous ajoutez également 15 minutes entre Strombeek-Bever et Laeken. En région liégeoise, de longs ralentissements sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Mélin et Cheratte où vous perdez 20 minutes puis entre Herstal et Rocourt où vous perdez 10 minutes vers Loncin. Au départ de Namur, vous ralentissez 10 minutes entre Bouge et l'Aire d'Ostin sur l'E411. On rappellera aussi cet accident impliquant un camion sur l'E429 Bruxelles-Tournai à hauteur de Melles en direction de Tournai. Vous ralentissez d'ailleurs 10 minutes en direction de Tournai entre Hacquegnies et Tournai.

07h39 La situation est assez calme La situation est assez calme, ce matin, sur nos routes. Beaucoup de petites zones de ralentissements ne dépassant pas 5 minutes. C'est un peu plus long sur le ring intérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard (+7 min) puis entre Expo et Machelen (+15 min) vers Zaventem et bien entendu avant le rétrécissement de la chaussée à Tervuren: +20 min en direction de Waterloo. 10 minutes à ralentir en venant de Liège sur l'E40 entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen. Sur l'E411 en venant de Namur, vous ralentirez 5 minutes depuis Daussoulx suite à la zone de chantier puis 6 minutes à Hoeilaart vers le Carrefour Léonard.

07h13 Des ralentissements sur le ring de Bruxelles On rappelle cet accident sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Melles en direction de Tournai. La bande de droite est obstruée par un camion en ciseau. Sur cette E429, vous ralentissez en direction de Bruxelles 6 minutes au niveau de Bierghes et puis plus loin entre Lembeek et Halle (+5 min). À Bruxelles, des ralentissements sur le ring intérieur en direction de Zaventem : entre Expo et Machelen (+15 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuen vers Waterloo (+10 min). Dans l'autre sens, vous ajoutez 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard et 5 petites minutes entre Dilbeek et Anderlecht-Sud vers Halle. Les files débutent aussi sur l'E411 Namur-Bruxelles : +2 min de Jezus-Eik au Carrefour Léonard et sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+2 min). Vous ralentissez enfin sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Besonrieux et Feluy en direction de Bruxelles (+5 min).

06h33 Un camion en ciseau en direction de Tournai Un accident est signalé sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Melles en direction de Tournai. La bande de droite est obstruée par un camion en ciseau. L'entrave à la circulation est légère. À Bruxelles, les ralentissements sur le ring intérieur en direction de Zaventem : entre Zellik et Jette (+2 min), plus loin entre Expo et Machelen (+8 min) et avant les quatre bras de Tervuen vers Waterloo (+10 min). Quelques légères files aussi sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard (+5 min) et sur l'E29 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et la Chaussée de Mons (+2 min).