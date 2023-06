Jérôme Peeters et François Azzola au 2e tour du tournoi de padel

Jérôme Peeters et François Azzola se sont qualifiés pour le deuxième tour du tournoi masculin de padel des Jeux Européens de Cracovie, mercredi en Pologne. La paire belge, tête de série N.8, s'est imposée en trois sets 6-1, 3-6, 7-5 en 1h46 face aux Néerlandais Menno Nolten et Robin Sietsma.

Plus tôt dans la journée, Maxime Deloyer et Bram Coene s'étaient eux aussi hissés au 2e tour, en battant 6-3, 6-0 les Tchèques Otakar Venos et Antonin Stepanek.

Chez les dames, Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach (N.5) ont rejoint le 2e tour en disposant 6-1, 6-1 des Allemandes Kristina Maria Clement et Corina Scholten.