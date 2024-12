"La moitié de ma compagnie a été décimée": des vétérans américains mis à l'honneur à Bastogne, 80 ans après la bataille des Ardennes

Ce week-end, nous commémorons la bataille des Ardennes. C'était il y a 80 ans, durant l'hiver 1944. On estime qu'elle a fait 40.000 morts et environ 90.000 blessés. Parmi les survivants, des vétérans américains, qui font cette année un déplacement exceptionnel pour partager leur histoire.

Ça a été l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, avec environ un million de militaires mobilisés. Mais c'est aussi la plus meurtrière : en six semaines à peine, des dizaines de milliers de soldats perdent la vie.

À lire aussi Bataille des Ardennes: une expérience immersive au coeur de l'hiver 1944

Choc Charleston était présent, il était en première ligne. À 101 ans, il se souvient des terribles combats comme si c'était hier : "J'ai perdu beaucoup d'amis. La moitié de ma compagnie a été décimée. Je ne saurais pas vous dire combien sont morts sous mes yeux, mais énormément".