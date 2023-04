La Belgique battue par les Pays-Bas pour son avant-dernier match qualificatif

Les Red Wolves, déjà éliminés et derniers de leur groupe 5, joueront une dernière rencontre en Croatie dimanche. Pour les Pays-Bas par contre, la victoire en Belgique les rapproche d'une qualification pour la phase finale l'année prochaine en revenant à hauteur des Croates en tête avec 7 unités. Les Néerlandais doivent affronter la Grèce (6 pts) à Almere dimanche.

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés.