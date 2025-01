La génération Alpha, c'est terminé: voici comment sont surnommés les bébés nés en 2025

Bienvenue à la génération Bêta, regroupant les bébés nés depuis 2025. Pourquoi s'appellent-ils ainsi et qu'est-ce qui les caractérise ?

D'où vient ce nom ? C'est un chercheur australien, le sociologue Mark MC Crindle qui en est à l'origine. C'est en étudiant les générations précédentes, à savoir les Baby Boomers, nommés par d'autres sociologues dans les années 80, et les générations X, Y et Z, qu'il réalise qu'on n'en a pas encore créé de suivantes.

Il décide donc de les nommer en prenant l'alphabet grec : Alpha, et bêta désormais. Ensuite viendra... Gamma !

Alors justement toutes ces générations, quelle tranche de la population représentent-elles ? Actuellement, il y a 6 générations qui se côtoient dans notre monde.

Les Baby Boomers, sont les personnes nées après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 60. C'est une génération qui a connu l'âge d'or, le plein-emploi... Des personnes qui profitent et dépensent volontiers leur argent.

Vient ensuite la génération X, qui comprend les personnes nées entre 1965 et 1980, qu'on appelle la génération des "sacrifiés ", car ils ont connu de nombreux bouleversements et de moments d'instabilité. Cette génération est marquée par des bouleversements mondiaux, avec la chute du mur de Berlin, le début du chômage aussi, l'instabilité sociale avec la montée du féminisme et les premiers divorces.