Le Britannique Charlie Aldrigde en or dans le cross-country espoirs, Jarne Vandersteen 42e

Au terme des 7 tours de circuit et des 24,5 km au programme, l'Écossais de 22 ans a devancé au terme d'une heure et 13 minutes de course, le Français Adrien Boichis, médaillé d'argent, et le Suisse Dario Lillo, en bronze.

Il est le deuxième Britannique sacré dans cette épreuve chez les Espoirs après l'or de Tom Pidcock en 2020.