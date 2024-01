Le néerlandais obligatoire à l'école en Wallonie, où en est le projet ? La ministre de l'Enseignement répond

Il y a de cela un an, la ministre Caroline Désir, a déclaré que le néerlandais deviendrait obligatoire en Belgique francophone, en Wallonie plus précisément, car il l'est déjà à Bruxelles.

Sur le plateau de Rendez-Vous de ce dimanche 21 janvier, elle est revenue sur cette mesure. "Il y a deux choses. On a pris une décision politique, avec les trois partis du gouvernement, de dire : on veut que tous les Wallons aient l'apprentissage du néerlandais ou de l'allemand dans leur cursus scolaire. (...) Donc ça, c'est une décision politique qui a été prise et actée".