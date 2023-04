Le prince Laurent a-t-il été victime d’attouchements durant son enfance? "Une reconnaissance indirecte des faits"

Ces faits sont invérifiables, d'autant plus que le Prince Laurent a refusé de réagir.Dans ces cas-là, on va vérifier auprès de la première source, le prince qui ne conteste aucune des assertions. Il se contente de dire qu’il ne regarde pas vers le passé, mais préfère l’avenir.

Je vis dans le présent, dit-il. Quand les journalistes du Laatste Nieuws lui demandent ce qu’il a à dire sur ces soupçons d’attouchements lorsqu’il était dans cette famille d’accueil de Woluwe en Région bruxelloise, il répond : "Il y a des gens qui ont vécu bien pire que ce que j’ai vécu et à qui on ne consacre pas la moindre attention. C’est juste parce qu’il s’agit de moi que cela prend une telle ampleur. On parle de gens qui abusent d’enfants, mais cela existe depuis l’époque romaine".

Les enfants des princes de Liège ont en effet passé du temps dans des familles d’accueil : il y a eu la famille des Solvay de la Hulpe, ou encore cet homme de Wolume dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’après les soupçons d’attouchements, le prince a très vite été retiré de ce foyer.

Et puis le plus bel exemple et je voudrais terminer là-dessus, c’est celui de ce couple de Wilrijk, Guido et Maya Cleiren.

De 1977 à 1980, ce couple sans enfant a offert au prince un foyer chaleureux pendant trois ans, alors qu’il fréquentait une école secondaire à Anvers. Le prince leur a souvent dit que c’était avec eux qu’il avait passé les plus belles années de sa vie.