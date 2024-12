Le prix de la tonne du beurre bat de nouveaux records: quelles répercussions sur notre portefeuille?

Un nouveau record pour le prix du beurre: 7935 euros la tonne. C'est 1000 euros de plus qu'il y a à peine quelques mois. Est-ce un nouveau coup dur pour notre portefeuille? Pourquoi cette flambée soudaine?

Des accords avec les fournisseurs

Tout cela combiné fait craindre un impact sur le portefeuille des consommateurs. Quand l'offre diminue et que la demande reste la même, les prix risquent de s'envoler. Mais Lien Callewaert, directrice de la Confédération belge du lait, rassure: "A court terme, je ne pense pas qu'il y aura une hausse de prix trop importante parce que les supermarchés ont des contrats et des accords de prix avec leurs fournisseurs."

Les nouveaux contrats devraient tenir compte de cette hausse de prix, en attendant certains secteurs professionnels sont déjà touchés. "Notre fournisseur annonce une hausse de 10 à 15% et on attend de voir ça sur notre facture avant de répercuter ça sur les viennoiseries", affirme un boulanger en Brabant Wallon.



Les consommateurs semblent être épargnés pour l'instant mais l'augmentation du prix du beurre devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année. La période des fêtes approche et est propice à la préparation de desserts, le demande de beurre risque donc encore de s'accroître.