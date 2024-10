Les aéroports de Bruxelles et de Charleroi paralysés en raison d'une grève des "travailleurs essentiels": à quoi faut-il s'attendre?

Les secteurs du nettoyage, de la sécurité et de l'horeca sont en grève ce mardi. Ils se rassemblent dans le quartier européen à Bruxelles dès midi pour demander de meilleures conditions de travail. Conséquences de cette action: aucun vol ne décolle depuis les aéroports de Bruxelles et de Charleroi. Plus de la moitié des atterrissages sont aussi supprimés à Bruxelles.