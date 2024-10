"C'est important de s'auto-examiner": voici les bonnes pratiques pour détecter un cancer du sein précocement

Le début de cette campagne de sensibilisation est l'occasion de rappeler quelques bonnes pratiques. "Le dépistage du cancer du sein en Belgique se fait à partir de 50 ans. Tous les deux ans en règle générale. Aujourd'hui, nous nous orientons plutôt vers un dépistage personnalisé pour chaque femme. J'encourage toutes les femmes à discuter avec leur gynécologue ou leur généraliste pour voir si elles présentent un facteur de risque particulier, des antécédents familiaux ou personnels qui peuvent amener à un dépistage plus précoce ou plus régulier que les deux ans conseillés aujourd'hui", conseille Andrea Gombos, oncologue à l'Institut Jules Bordet au sein de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles.

Le dépistage est l'un des moyens les plus efficaces de détecter un cancer du sein de manière précoce, mais il y a également des signes auxquels on peut prêter attention, notamment via l'auto-palpation. "C'est une boule, que l'on appelle un nodule, dans le sein et qui est palpable. On peut aussi trouver des ganglions au niveau de l'aisselle. Donc, c'est important de s'auto-examiner des deux côtés. Le plus facile, c'est sous la douche", ajoute la spécialiste.