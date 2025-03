Les conseils d'un hackeur pour éviter de vous faire siphonner vos comptes bancaires

Pirater une banque, c'est faisable ?

"Les banques sont quand même très sécurisées. Elles travaillent très fort dans cela", rassure le hackeur éthique. "Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de failles, il y a des piratages tout le temps, dans toutes les banques du monde", nuance-t-il.

En réalité, les plus grandes failles des banques sont leurs clients eux-mêmes. Il est, en effet, plus facile pour les pirates d'obtenir des informations à la source qu'en s'attaquant aux systèmes bancaires. "Comme beaucoup de banques sont accessibles en ligne, on peut gérer nos virements et autres via des applications comme "PC Banking" qui demandent des emails et des mots de passe", explique Guillaume Deterville. Dès lors, le risque est le suivant : si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs usages différents (par exemple pour des sites de vêtements et pour votre banque) alors les pirates pourront l'utiliser pour faire des virements frauduleux dans votre baanque après l'avoir obtenu facilement ailleurs.

Il s'agit donc de dangers individuels. "Un scénario où on attaque une banque et on vide tous les comptes de tous les clients, ça me semble beaucoup moins faisable", estime l'invité du RTL info Signatures.