Les jouets qui contiennent des LED sont-ils dangereux pour nos enfants? "On va suivre le dossier de très près"

Lavinia Postolache, responsable de la clinque d’ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital des Enfants, nous explique. "La lumière bleue est absorbée en partie par le cristallin et l'œil de l'enfant a un cristallin fort transparent et va laisser une partie plus importante de la lumière bleue pénétrer l'œil", affirme la spécialiste qui conseille d'éviter de trop utiliser cette source de lumière. "L'enfant doit avoir des activités équilibrées et variées", souligne-t-elle.

Une norme européenne contestée

L’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) estime que la norme européenne actuelle ne permet pas d’éviter des éblouissements. Selon elle, la nouvelle version de la norme européenne sur la sécurité des jouets électriques, actualisée en 2020 (par rapport à 2005), ne permet pas de garantir la protection des yeux des enfants.

L'Anses a réalisé des tests sur un échantillon de 19 LED contenues dans 10 jouets disponibles sur le marché. Huit des jouets testés n’auraient pas pu être mis sur le marché avec la version ancienne de la norme, à cause du dépassement des exigences de sécurité, contre un seul jouet avec celle de 2020, une norme moins stricte donc.