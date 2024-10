Cédric Nuytinck et Adrien Rassenfosse se qualifient pour le tour préliminaire

Cédric Nuytinck et Adrien Rassenfosse se sont qualifiés pour le tour préliminaire des championnats d'Europe de tennis de table après avoir remporté leur groupe de qualification mardi à Linz en Autriche.

Florent Lambiet, 233e mondial, a lui été versé dans le groupe 31, composé de quatre joueurs, et aura encore une rencontre à disputer mercredi. Lambiet s'est imposé lors de ses deux premiers duels contre l'Écossais Martin Johnson, non classé, en quatre sets (11-7, 9-11, 11-4, 11-3) et l'Espagnol Rafael De Las Heras (ITTF 259) en cinq sets (11-5, 7-11, 11-4, 6-11, 11-9).

Les deux premiers des 32 groupes de qualification valident leur ticket pour le tour préliminaire, joué en élimination directe. Les 32 vainqueurs seront qualifiés pour le tableau final dans lequel figure déjà Martin Allegro, 86e mondial.

Chez les dames, Margo Degraef, 236e mondiale, est encore en lutte pour une place dans le tour préliminaire après une défaite en trois sets contre la Lituanienne Kornelija Riliskyte (11-9, 11-9, 13-11) et une victoire en trois sets contre l'Azerbaïdjanaise Leman Abdulhamidova (11-3, 11-6, 11-5) dans le groupe 22.