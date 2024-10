Yara Tertre: "une absence d'anticipation sur la décarbonation"

"Le contexte n'était pas bon dans l'entreprise et les travailleurs le sentaient", a expliqué à l'agence Belga Lionel Quebella (FGTB). "Nous n'avons pas été surpris outre mesure par l'annonce de la direction, mais c'est le chiffre de 115 travailleurs qui nous a choqués. Nous savons que cette annonce émane d'une décision de groupe, sachant que la production d'ammoniac en Europe est en fin de course. Mais, ce que nous sentons, c'est qu'il y a autre chose derrière l'annonce car, si on se concentre sur l'arrêt de la production d'ammoniac à Tertre, on devrait compter quelque 70 postes. D'autres choses vont donc apparaître. Et j'ajouterai que l'entreprise nous annonce ce projet de transformation en 2024 alors que l'on sait depuis longtemps que nous allons dans le mur au niveau de la production d'ammoniac. Il n'y a pas eu d'anticipation, comme chez Holcim, où l'entreprise est entrée dans la décarbonation." Cette dernière a ouvert en mai dernier sur son site d'Obourg (Mons) le chantier de transformation de son usine belge qui doit permettre de livrer deux millions de tonnes de ciment décarboné par année à l'horizon 2029.

La première réunion d'information dans le cadre de la procédure Renault chez Yara Tertre est programmée le 23 octobre à 9h00.