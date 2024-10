Les barrages malgré la défaite, "un soulagement" pour le capitaine Mandela Keita

Un partage assurait la Belgique de la 2e place. Finalement, c'est le revers de l'Écosse qui a scellé positivement le sort des hommes de Gill Swerts. "L'analyste vidéo surveillait le score de l'autre match, mais nous nous occupions plutôt du nôtre", a expliqué Keita. "Beaucoup de joueurs sur le terrain ne savaient pas ce qui se passait" et se sont effondrés au coup de sifflet final. "Ce qui comptait pour nous, c'était de gagner le match."

"C'est un soulagement. Nous sommes contents d'être qualifiés, mais nous aurions aimé conclure avec une victoire ici", a confié le capitaine de l'équipe nationale espoirs en conférence de presse d'après-match. "Nous avons joué un bon match contre un adversaire difficile, mais cela s'est joué à des détails. Nous ne sommes pas parvenus à marquer et ils ont eu une occasion, le pénalty. Nous méritions mieux."

Après un pénalty précoce qui "a fait mal", les espoirs sont "rentrés progressivement dans la rencontre, en gagnant les deuxièmes ballons, en mettant de l'intensité dans les duels et en jouant vers l'avant. Ce n'était pas facile contre un bloc bas et une Hongrie très disciplinée. Ils ont bien rempli leur mission et nous avons fait de notre mieux."

Pour Mandela Keita, la relative faiblesse statistique de l'attaque belge (13 buts en 10 matchs) trouve son explication dans la philosophie adverse. "Nous ne marquons pas beaucoup car nous jouons souvent contre des équipes qui défendent bas avec bas, avec rigueur. Un but suffit alors à remporter le match, c'est tout ce qui compte."