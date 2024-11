Les réservistes de l'armée belge n'ont jamais été aussi nombreux: combien de temps par mois doivent-ils se rendre disponibles?

Au même moment, on apprend que le nombre de réservistes de l’armée belge n’ont jamais été aussi nombreux. De 387 candidatures en 2019, la Belgique est passée à 2083 candidatures en 2024, faisant grimper le nombre total de réservistes à plus de 3000. Alors, face au risque croissant de guerre, êtes-vous prêts vous aussi à vous engager à temps partiel dans l’armée belge et à faire partie de la réserve ?



Être réserviste : combien de temps par mois devez-vous réserver à l’armée ?

Difficile d'apporter une réponse précise. Il y a une multitude de profils parmi les réservistes. Prenons ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui sont opérationnels et appelables immédiatement. Eux, doivent se rendre disponibles au minimum 8 jours par an mais c'est variable, en fait, tout dépend à chaque fois des besoins de l'armée et de la disponibilité du réserviste. Et donc ça peut être 1 an, ou être appelé pour une mission spécifique. Pendant ces quelques jours, les réservistes participent à des remises à niveau, rémunérées et en fonction de leurs grades, ils font des exercices de tir, tactiques, de stratégie militaire, des exercices physiques aussi, de manière à être prêt.

Par ailleurs, il y a des officiers mais aussi des sous-officiers, et des volontaires. Avant d'être réserviste, il y a une formation, et ça c'est plusieurs semaines mais cela peut être étalé sur 5 ans maximum.