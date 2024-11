Les signalements d'images d'abus sexuels d'enfants en nette augmentation: 46% concernent des enfants de moins de 4 ans

L'année dernière, l'organisation a reçu 2.421 signalements d'images d'abus sexuels d'enfants, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Ce type d'exploitation sexuelle gagne ainsi du terrain, en gravité et en violence, et touche des victimes de plus en plus jeunes. Child Focus appelle les gouvernements à adopter des lois en urgence.

L'année dernière, l'organisation a reçu 2.421 signalements d'images d'abus sexuels d'enfants, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Ce type d'exploitation sexuelle gagne ainsi du terrain, en gravité et en violence, et touche des victimes de plus en plus jeunes : 87 % des images signalées concernent des enfants de moins de 11 ans, et 56 % de moins de quatre ans.

Child Focus a lancé le site internet littleladyjustice.be, sur lequel les victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle peuvent partager anonymement leur prénom et l'âge qu'elles avaient au moment des faits, donnant une voix "à une souffrance trop souvent passée sous silence".