"Ces petits gestes font beaucoup": pour résister, les magasins d'ameublement font preuve d'imagination

Les producteurs de meubles ont connu quelques difficultés cette année, faute à la concurrence. Le chiffre d’affaires a reculé de 7% en 2023. "On a un grand problème sur la compétitivité de nos entreprises parce qu'après la crise énergétique, on a vu les coûts salariaux augmenter. Aussi, les prix de l'énergie", indique Karla Basselier, CEO de Fédustria, la a fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement.

Pas toutes les enseignes concernées

Mais les boutiques spécialisées subissent moins ce phénomène. En effet, ces enseignes visent une clientèle plus aisée et cherchent des pièces qui sortent du lot. "Je cherche des meubles avec du caractère et que l'on ne voit pas partout", explique Suzanne Dewolf, gérante de la boutique New DeWolf.