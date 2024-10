Réinsertion des pédophiles dans la société: des inquiétudes fondées?

"Pour moi, la clé principale, c'est d'une part la reconnaissance et le désir honnête, authentique de l'individu de pouvoir trouver une place dans la société en pouvant juguler et en pouvant mettre un frein pour ne plus jamais passer à l'acte", explique Emmanuel de Becker, psychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc. Face au risque de récidive, il est urgent de renforcer l'encadrement des délinquants sexuels et de mettre en place des mesures plus contraignantes pour garantir la sécurité de tous.

Des mécanismes de soutien à la réinsertion

Malgré ces difficultés, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour favoriser la réinsertion des pédophiles:

Une ligne d'écoute: Le Service d'Ecoute et d'Orientation Spécialisé, mis en place par l'unité de psychopathologie légale (UPPL), offre un soutien aux personnes ayant peur de (re)passer à l'acte.

Les bracelets électroniques: Équipés d'un système GPS, ils permettent de surveiller les déplacements des individus et de prévenir les récidives.

Équipés d'un système GPS, ils permettent de surveiller les déplacements des individus et de prévenir les récidives. La castration chimique: Ce processus médicamenteux vise à réduire la libido. Remboursé par la sécurité sociale depuis 2009, il n'est efficace que si le traitement est suivi de manière continue. Son efficacité est toutefois remise en question pour les femmes pédophiles, le produit utilisé étant à base de progestérone, une hormone féminine, inefficace pour les femmes.

La pédophilie, définie comme l'attirance sexuelle pour les enfants, est reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Malgré plusieurs propositions de loi visant à rendre les soins obligatoires pour les détenus, aucune obligation n'est actuellement en vigueur en Belgique. Cette situation entraîne un risque important de récidive.