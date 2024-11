A quel point le prix du "panier de la ménagère" a-t-il augmenté en un an?

Le prix du "panier de la ménagère" est resté globalement stable en un an, avec même des baisses pour certains produits de base, selon une analyse de Daltix.

Le prix du "panier de la ménagère" a à peine augmenté en un an, et celui de certains produits a même diminué, ressort-il d'un comparatif de prix réalisé par la firme spécialisée en données Daltix pour Het Nieuwsblad. Ce bureau d'études est détenu à deux tiers par l'enseigne Colruyt et surveille quotidiennement les prix de tous les supermarchés.

Daltix a passé au crible le prix de 31 produits à la vente dans quatre supermarchés différents le 1er janvier 2021, le 5 novembre 2023 et le 5 novembre 2024. En un an, le prix de ce panier a augmenté d'1%, mais de 26% par rapport à 2021.