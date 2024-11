La raclette fait son grand retour avec le froid: en connaissez-vous tous les secrets?

Le Belge consommerait un kilo de fromage à raclette par an. Avec la neige annoncée dans les prochains jours, ce plat convivial va certainement faire son grand retour. Toujours avec succès et depuis très longtemps, son origine remonte au Moyen-Âge.

Selon Pierre Leclercq, historien de la gastronomie, il faut remonter à la fin du Moyen-Âge pour voir l'ancêtre de la raclette apparaître dans les assiettes. "Dans l'aristocratie française, par exemple, on coupait ce fromage, on le mettait au-dessus de tranches de pain et on le chauffait, notamment avec des objets en métal qu'on allait brûler au feu et qu'on passait au-dessus", explique-t-il. "C'était une manière de faire chauffer le fromage. Là, on peut dire que c'est un peu une raclette ancestrale."

Comme le Français et le Suisse, le Belge est un fondu de raclette: il en mange en moyenne un kilo par an. Mais quelle est son origine?

À cette époque, le fromage à pâte dure connaît un succès grandissant. En Suisse, il est produit en grosse quantité et servi froid ou chaud dans les banquets. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour voir arriver les premières machines à raclette. C'est à ce moment-là que le nom s'impose. "Pour manger ce fromage-là, selon cette tradition, on le fait fondre et ensuite on le racle, d'où le nom de raclette", éclaire Pierre Leclercq.

Quelles tendances cette année?

Depuis six ans, une journée internationale lui est même consacrée, le 13 décembre. Mais quel fromage choisir? "Le fromage de Savoie, ou le fromage suisse, aux truffes, piment d'Espelette, fumée, poivre, vin blanc, échalote et ail des ours", montre Marc Hansen, fromager à Liège. Cette année, le piment d'Espelette a intégré le top du classement des fromages les plus vendus.

Les choix ne s'arrêtent pas là. "On peut mettre le morbier avec la ligne de centre qui vient du Jura. Et alors, pour les personnes un peu intolérantes au lactose, on peut mettre du fromage de chèvre ou de brebis", poursuit Marc Hansen.