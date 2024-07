L'individu qui a tiré sur un autre homme à Hal placé sous mandat d'arrêt

Selon les premières constatations de l'expert en balistique et du laboratoire de la police fédérale, l'homme a vraisemblablement été abattu dans sa voiture, via la fenêtre ouverte.

La victime garait sa voiture sur le parking d'un magasin de meubles de la chaussée de Mons jeudi matin lorsqu'elle a été touchée par deux coups de feu. Les services d'urgence s'étaient immédiatement rendus sur les lieux et l'homme, grièvement blessé, avait été transféré à l'hôpital. Ses jours n'ont toutefois pas été menacés.

Le motif exact des faits n'est pas encore clair, mais il ne s'agirait certainement pas d'une attaque à l'aveugle. La victime et le suspect se connaissaient et il est probable qu'une querelle personnelle entre eux soit à l'origine des tirs.

La victime, T., est restée en prison jusqu'au début du mois d'avril, en tant que suspect pour le décès de son ex-compagne de 38 ans. Cette femme avait été retrouvée morte le 22 juin 2023 dans son appartement de la Bergensesteenweg à Lembeek, et T. avait été placé sous mandat d'arrêt le même jour. La cause exacte du décès de la trentenaire n'est cependant pas encore précisément connue et T. a toujours contesté être responsable de la mort de la femme.

L'homme avait toutefois été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire en décembre dernier, pour avoir agressé la femme de 38 ans et diffusé des photos d'elle nue.