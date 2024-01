"Manque de sensibilisation": une étudiante de l'ULB dénonce de la transphobie sur le campus, l'université réagit aux accusations

Concernant l'installation de toilettes non-genrées, "en plus de celles du bâtiment d'ULB Sport et à la bibliothèque du campus Erasme, d'autres lieux sont à l'étude et une note de politique globale consacrée aux toilettes inclusives est en préparation", promet l'université.

L'Université libre de Bruxelles, qui dit "avoir pris connaissance des faits dénoncés", invite l'étudiante à une rencontre avec les autorités de l'institution. Elle rappelle que "l'Equality law clinic" de l'ULB est "spécifiquement active" dans la défense des droits des personnes transgenres, et que des formations de sensibilisation contre la transphobie sont actuellement prévues dans le nouveau plan "Genre et diversité".

De son côté, Victoriæ déplore une "déconnexion" entre l'engagement affiché de la direction et la réalité vécue par les étudiantes et étudiants. Elle réaffirme l'urgence de former étudiants, professeurs, agents de sécurité et membres de la direction aux dangers de la transphobie.