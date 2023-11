Désinformation sur X (ex-Twitter): l'ULB et l'UMons décident de ne plus utiliser la plateforme, devenue "contraire à l'approche scientifique"

C’est ironiquement sur X, anciennement Twitter que l’annonce est faite. L’Université Libre de Bruxelles, ne publiera désormais plus aucun contenu sur la plateforme.

"On a pris la décision car ces dernières semaines devenaient vraiment compliquées, avec beaucoup de contenus haineux et contraire à nos valeurs", explique Annemie Schaus, rectrice de l'ULB. L’université, reproche aussi l’augmentation croissante, de la désinformation. "Sur X, on publie aussi beaucoup d'informations scientifiques, mais cette désinformation croissante est contraire à nos approches scientifiques".

À lire aussi X (ex-Twitter) lance un abonnement mensuel à 16 dollars

Ces dernières semaines, Disney, Apple ou encore la Commission Européenne ont tous décidé de suspendre leur publicité sur le réseau social. La raison : les dérapages d’Elon Musk, propriétaire de la plateforme, accusé de faire la promotion du racisme, et de la haine antisémite.