McDonald's poursuit en justice ses fournisseurs de viande

Selon l'entreprise, les fournisseurs se sont entendus entre eux depuis 2015 pour maintenir le prix du bœuf à un niveau artificiellement élevé, notamment en réduisant leurs volumes d'abattage. Cela a fait augmenter les prix, soutient la chaîne de hamburgers.

Elle met en cause de grands acteurs comme Cargill et JBS, qui ont, de la sorte, pu enregistrer des bénéfices records, selon la plainte déposée devant un tribunal de New York.