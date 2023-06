"On n'a pas toujours 600 bouteilles d'eau en stock": comment les communes organisent-elles les plans canicules ?

Les communes de Mons et Genappe, tout comme une vingtaine d'autres communes, ont activité le plan canicule suite aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Les communes décident, entité par entité, d'activer ou non des opérations et des actions pour aider les personnes les plus vulnérables. "Au départ on reçoit une information du lancement du plan canicule, on reçoit un listing des personnes qui sont bénéficiaires des services du plan canicule et on sélectionne en fonction de leur état de santé, de leur état d'isolement…", explique Sabrina Coppens responsable du service aide à domicile ville de Genappe.

"D'office, avec tous les repas à domicile, on livre une bouteille d'eau et on rappelle à chaque passage les conseils pour éviter de trop souffrir de la chaleur", poursuit Sabrina Coppens. "Puis on repasse l'après-midi pour voir si ces personnes vont bien, si elles ne souffrent pas trop, voir si tout va bien, ferme les tentures s'il faut..." Une tournée dure environ deux heures par aide et engendre de l'organisation sur le plan logistique: "On n'a pas toujours 500 ou 600 bouteilles d'eau en stock... Heureusement on n'a jamais eu de catastrophe, peut-être que ce sont nos passages qui les ont évité." Le plan canicule est en vigueur jusqu'au 30 septembre en Wallonie.