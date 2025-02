"On ne mange plus, on ne dort plus": Caroline a subi un burn-out parental, quels sont les risques?

Aussi, les risques de suicides sont bien plus élevés que pour la dépression ou le burn-out professionnel. "Le problème, c'est que dans le burn-out parental, il n'y a pas de porte de sortie. Vous ne pouvez pas prendre congé de vos enfants, avoir un certificat médical, changer d'enfant ou de carrière, ... Et donc, ça amène parfois les gens à avoir des pensées extrêmes et de se dire qu'une solution, c'est de mettre fin à mes jours", déplore Isabelle Roskam.

Les études montrent qu'il n'y a pas de prédisposition, de profil ou d'histoire type. Selon la Ligue des familles, 1 parent sur 4 ressent un risque de burn-out.

Exemple auprès de Caroline, coach pour l'association SOS burn-out. Un syndrome qu'elle connaît particulièrement bien puisqu'il y a 6 ans et demi, la maman de deux enfants a elle-même subi un burn-out. Un matin, il lui était impossible de se lever. "Ça a duré 3 mois, je suis restée complètement alitée, et après il y a toute une phase de réadaptation. Réapprendre à vivre, à manger normalement, parce qu'on ne mange plus, on ne dort plus", explique-t-elle.

Aujourd'hui, elle a décidé d'aider les autres en animant des groupes de paroles pour les parents en burn-out. Elle conseille de rester attentif à certains signes afin d'agir au plus vite. "Ne plus apprécier les moments que l'on partage avec ses enfants, le fait de se renfermer sur soi, de ne plus vouloir faire d'activités avec eux, de pleurer, d'avoir des douleurs physiques", note Caroline Detre.

Depuis 4 ans, l'UCLouvain propose une formation en burn-out parental. Jusqu'à présent, 1.700 professionnels y ont participé.