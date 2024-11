"C'est un peu comme si le corps avait tiré la prise": en 2024, les cas de burn-out sont en hausse

Une maladie encore trop peu connue et trop souvent comparée à la dépression. Pascale Debliquy, directrice du Centre, rappelle l'importance de traiter ces deux maladies différemment.

"Quand on est en dépression, on est triste, on n’a plus envie de rien. Tandis que lorsqu'on est en burn-out, on a encore envie de faire les choses, on n'est pas triste, on a encore envie de se lever le matin. Mais on n'y arrive plus tout simplement parce que le corps n'y arrive plus. C'est un peu comme s’il avait tiré la prise en disant 'c'est trop pour moi (...)'. Et du jour au lendemain, il s'arrête", explique-t-elle.

Aujourd'hui, tout le monde est susceptible d'être atteint d'un burn-out à cause de la pression ambiante, de l'actualité anxiogène et de la charge administrative. Pascale reçoit des femmes au foyer, des étudiants, et même parfois des enfants. Selon un rapport de l'Inami publié en mai 2024, les cas de burn-out ont augmenté de 43 % en 5 ans.